Wemby batte LeBron e torna a vincere, Brunson show

San Antonio vince contro i Lakers privi di Davis e interrompe una striscia di 18 sconfitte consecutive grazie a Wembanyama e Vassell (36 punti). Brunson firma il suo massimo in carriera da 50 punti con 9/9 da 3 e distrugge Phoenix, che perde di nuovo Beal per infortunio. Boston rimane imbattuta in casa (13-0) superando Orlando, Embiid infligge a Detroit la 22^ sconfitta in fila. Washington sorprende Indiana, New Orleans passa a Charlotte così come Atlanta a Toronto. Brooks decisivo nel suo primo ritorno a Memphis