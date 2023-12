Lillard trascina i Bucks, Boston perfetta in casa

5/10 ©Getty

GALLINARI POCO UTILIZZATO DALLA PANCHINA Reduci da una rara vittoria, gli Wizards incassano la 21^ sconfitta delle prime 25 gare e hanno un Gallinari che resta in campo solo 12 minuti chiudendo con 6 punti (una tripla e il solito bilancio perfetto - 3/3 - dalla lunetta). Il migliore per gli ospiti è Daniel Gafford, a quota 26 punti e 17 rimbalzi, ma va in doppia doppia anche Tyus Jones (22+11 assist). Solo 12/39 al tiro per la coppia Poole-Kuzma

