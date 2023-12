Il record che sembrava non poter finire mai incontra invece la sua conclusione: dopo 268 gare consecutive, Steph Curry chiude una partita senza segnare da tre punti. Accade nella sfida dei suoi Warriors sul campo dei Portland Trail Blazers, con il n°30 dei californiani che manda a referto una gara da soli 7 punti con 2/12 al tiro ma soprattutto con 0/8 dalla lunga distanza. Si deve tornare all'8 novembre 2018, oltre 5 anni fa, in una sfida contro Milwaukee per ritrovare un Curry senza un canestro da tre punti (0/4 dall'arco quella volta, in una serata da 5/14 al tiro e 10 punti). Dal 1 dicembre 2018 - tornato in campo dopo aver saltato 11 partite in una gara contro Detroit - l'inizio di una striscia record nella storia della NBA che a Portland ha trovato la sua conclusione, forse inaspettata.

vedi anche Flavio Tranquillo: "Curry, un minuto in the zone"