La notizia aveva cominciato a circolare nelle prime ore di lunedì, orario della cosra Est degli Stati Uniti, ed è stata poi confermata in serata: a Miles Bridges è stato negato l'ingresso in Canada e l'ala degli Hornets ha quindi dovuto rinunciare alla trasferta di Toronto, poi chiusa con la vittoria dei padroni di casa per 114-99. Bridges, che per via delle pesanti questioni legali che lo coinvolgono ha saltato in toto la stagione NBA 2022-23 e le prime dieci partite della regular season 2023-24, non ha quindi potutto viaggiare con la squadra e scendere in campo contro i Raptors. La dirigenza degli Hornets avrebbe provato senza successo a richiedere una revisione della decisione presa dalle autorità canadesi, dopodiché, a circa un'ora dalla palla a due della partita, si è vista costretta a comunicare che Bridges non era con la squadra. Nella conferenza stampa prima della gara, il coach degli Hornets Steve Clifford non ha voluto commentare le ragioni dell'indisponibilità del giocatore mentre al termine della partita il compagno Nick Richards ha ammesso che "Di certo ci avrebbe fatto comodo averlo con noi questa sera".