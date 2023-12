OKC ferma i Clippers, Lakers ko senza LeBron

Guidati dai 31 punti dell'ex Shai Gilgeous-Alexander, i Thunder fermano la striscia di 9 successi in fila dei Clippers. I Lakers senza LeBron James perdono la quinta nelle ultime sei sul campo di Minnesota, non si ferma la marcia di Milwaukee che supera Orlando grazie ai 37 punti di Antetokounmpo. Utah senza diversi titolari infligge a Detroit la 25^ sconfitta consecutiva (16 punti per Fontecchio), Chicago continua a vincere così come Memphis, New Orleans e Washington