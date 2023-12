Ad Atlanta il punteggio dice 117-111 per gli ospiti, ma ci sono ancora due minuti e mezzo da giocare: Ja Morant prova il jumper poco dopo la linea del tiro libero, la sua conclusione va corta e lui protesta perché ritiene di aver subito fallo da Clint Capela. La stella di Memphis, però, non perde troppo tempo e segue il contropiede degli Hawks, piazzando con tempismo quasi perfetto la stoppata ai danni di Bogdan Bogdanovic. La giocata di Morant sigilla la vittoria per i Grizzlies, che dal suo rientro sono 3-0