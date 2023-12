Dopo aver stabilito il record ogni tempo di punti segnati e minuti giocati in NBA, per LeBron James il 2023 porta un altro traguardo storico. I 40 punti mandati a referto nella vittoria 129-120 dei suoi Lakers a Oklahoma City l'hanno infatti fatto entrare nella top 10 dei giocatori più vecchi a segnare almeno 40 punti in una partita. LeBron è ora al 6° posto in una classifica che vede un solo dominatore

LEBRON TAGLIA IL TRAGUARDO DEI 39.000 PUNTI IN CARRIERA | VIDEO