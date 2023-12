highlights nba

Prestazione mostruosa di LeBron James, che a pochi giorni dal suo 39° compleanno segna 40 punti sul campo di OKC portando i Lakers alla vittoria. Detroit perde anche a Brooklyn allungando a 26 la sua striscia di sconfitte, pareggiando il record negativo della storia NBA in singola stagione. Quinta vittoria in fila per Golden State, rimonta vincente per i Jazz di Fontecchio (6 punti) a Toronto. Di seguito risultati e highlights delle 13 partite della notte NBA