New York doma i Bucks: Brunson decisivo a Natale

La prima partita del Christmas Day ha un chiaro vincitore e un chiaro dominatore. I New York Knicks prendono possesso del match sin dalla metà del primo quarto e non vanno mai sotto, tenendo sotto controllo ogni tentativo di rimonta dei Milwaukee Bucks e prendendosi la rivincita della sconfitta subita due giorni fa proprio per mano di Giannis Antetokounmpo e soci. Il dominatore assoluto del match si chiama Jalen Brunson, che comincia fortissimo segnando 15 punti nel primo quarto e poi continua a essere un enigma irrisolvibile per la difesa dei Bucks, chiudendo alla fine con 38 punti dopo i 36 punti realizzati due giorni fa. New York ha altri cinque giocatori in doppia cifra, di cui tre sopra quota 20 (Julius Randle 24 e 9 rimbalzi, RJ Barrett 21 e Immanuel Quickley 20), spingendo sull’accelleratore nei momenti giusti del match per esporre i problemi difensivi degli avversari.