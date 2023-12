8/15

NON È MAI TROPPO IN ALTO PER GIANNIS

I Bucks inseguono gli avversari per tutta la partita, ma alle loro giocate manca precisione. Anche l'alley-oop tentato da Khris Middleton nel 3° quarto sarebbe fuori misura, se non fosse che Giannis Antetokounmpo va a recuperare la palla ad un'altezza siderale e poi schiaccia

GUARDA LA SCHIACCIATA CON VOLO SOPRA IL FERRO DI GIANNIS