NBA

I Pistons si ritrovano sopra anche di 21 a Boston (senza Brown) prima di perdere e allungare a 28 la striscia di sconfitte consecutive (record negativo dei Sixers ora eguagliato). Senza Doncic e Irving, Minnesota sfrutta i 44 di Edwards per battere Dallas, Jokic in tripla doppia guida Denver, tutto facile per i Lakers contro Charlotte mentre Miami passa a San Francisco con un super Herro (e senza Butler). Raro successo Spurs, trascinati dai 30 di Wembanyama, e vittoria anche di New Orleans su Utah