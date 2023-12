LeBron James non è certo il primo giocatore nella storia della NBA ad essere ancora in campo a 39 anni, così come non è il primo a essere in grado di giocare ad alto livello alla soglia dei quarant'anni. Sono diversi i grandi del passato che a quell'età erano ancora protagonisti nelle loro squadre, ma nella stagione in cui hanno compiuto 39 anni nessuno aveva i numeri della stella dei Lakers