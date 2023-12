Ultimo appuntamento del 2023 con l'NBA Saturdays e scende in campo Simone Fontecchio, che con i suoi Jazz affronta gli Heat vice campioni NBA. Due squadre partite con obbiettivi molto diversi in stagione, una per provare a costruire verso il futuro, l'altra per tentare di tornare alle Finals, ma Utah dispone di talenti offensivi in grado di far svoltare qualsiasi partita. Possibili sorprese in arrivo, quindi, a partire dalle 23.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

L'ultimo NBA Saturdays del 2023 si tinge d'azzurro, perché stasera sul parquet del Delta Center di Salt Lake City ci sarà anche Simone Fontecchio. L'ex Milano e Bologna, che è da poco tornato a partire dalla panchina, sta tirando con un eccellente 40.7% dalla lunga distanza e ha visto aumentare in modo consistente il suo minutaggio (20.9 minuti di media) rispetto alla scorsa stagione (14.7). I suoi Jazz, reduci da quattro vittorie nelle utlime sei partite, ospitano gli Heat vice campioni NBA, alla seconda tappa di una lunga trasferta contro avversarie della Western Conference. Utah, piuttosto sfortunata a livello di infortuni in questa regular season, dovrebbe avere per la prima volta a disposizione tutto il roster. Di certo ci sarà Lauri Markkanen, stella dei padroni di casa che fin qui ha mandato a referto 24 punti e 8.8 rimbalzi di media. I Jazz attualmente hanno un record di 13-19, ma in casa sono a 8 vittorie e 5 sconfitte, e tra le mura amiche hanno mietuto vittime eccellenti come Pelicans e Knicks. Miami, dall'altra parte, dopo un'inizio di stagione un po' altalenante occupa il 4° posto a Est con un record di 19 vittorie e 12 sconfitte. I ragazzi allenati da coach Erik Spoelstra non fanno differenze tra casa (record 9-6) e trasferta (record 10-6), a riprova di una solidità mentale e tecnica che ha pochi eguali nella lega. In assenza di Jimmy Butler, fermo ai box per un problema al polpaccio sinistro, gli Heat sono stati trascinati da un eccellente Bam Adebayo (21.8 punti e 10 rimbalzi di media a partita) e sembrano aver pescato un jolly al Draft con il rookie Jaime Jaquez Jr., scelto alla posizione numero 18 e autore fin qui di 13.8 punti a partita tirando con il 38% da tre. L'appuntamento per godersi Jazz-Heat è alle 23.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.