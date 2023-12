La passione di Vinicius Jr. per il basket, e per la NBA in particolare, è cosa nota. La stella del Real Madrid, ferma per un infortunio, ha trascorso le vacanze di Natale a bordo campo, godendosi in prima fila diverse partite tra Los Angeles e New York. E ora celebra l'amore per la palla a spicchi tatuandosi sulla schiena le effigi di Kobe Bryant e Michael Jordan. Nel ritratto di uno dei due campioni, però, spunta un errore a dir poco clamoroso