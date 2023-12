A 37 anni e dopo 15 stagioni in NBA, l'ex playmaker di Miami e Phoenix appende canotta e pantaloncini al chiodo. Grande protagonista della cavalcata che aveva portato gli Heat fino alle Finals nella bolla di Orlando nel 2020, Goran Dragic ha anche vinto un Eurobakset con la sua Slovenia nel 2017

La notizia era nell'aria da qualche settimana, e ora il tweet di Shams Charania di "The Athletic" l'ha resa di fatto ufficiale: Goran Dragic ha detto basta. A 37 anni lo sloveno appende al chiodo canotta e pantaloncini e si ritira. Stando a quanto riportato da Charania, il suo addio al basket sarà celebrato con una partita da tenere nella natia Slovenia ad agosto del 2024. Nelle sue 15 stagioni in NBA Dragic ha vestito le maglie di Suns, Rockets, Heat, Raptors, Nets, Bulls e Bucks, vincendo anche il premio di giocatore più migliorato della lega nel 2014 e collezionando una convocazione all'All-Star Game nel 2018. Il culmine della sua carriera oltre oceano, chiusa a 13.8 punti e 4.7 assist di media, è senza dubbio rappresentato dalla cavalcata degli Heat nella bolla di Orlando nel 2020, in cui l'ex 45° scelta al Draft del 2008 era stato grande protagonista, fermatasi solo al cospetto di LeBron James e dei suoi Los Angeles Lakers alle Finals. Con la nazionale slovena Dragic ha vinto l'edizione 2017 di Eurobasket, venendo anche eletto MVP della manifestazione.