Il 2023 è agli sgoccioli, ma prima che l'anno si concluda manca l'ultimo appuntamento con la tradizionale sfida dell'NBA Sundays. Una sfida per molti versi speciale, perché accompagna giocatori e tifosi verso il 2024 e perché vede di fronte Danilo Gallinari e una delle sue ex squadre. Quella tra Wizards e Hawks è una partita tra squadre che hanno avuto una prima parte di stagione complicata e che sono ancora alla ricerca della loro identità tattica. Da una parte Washington, che ripartiva quasi da zero dopo la cessione delle stelle Bradley Beal e Kristaps Porzingis, ha un record di 6-25 ed occupa il penultimo posto della Eastern Conference. La nuova versione della squadra, affidata alla coppia formata da Jordan Poole (17.4 punti e 3.6 assist di media) e Kyle Kuzma (22.6 punti e 6.1 rimbalzi di media) non ha fin qui funzionato, risultando disastrosa soprattutto in difesa, dove peggio degli Wizards ha fatto solo Charlotte. Danilo Gallinari, arrivato in estate all'interno dello scambio che ha portato Porzingis a Boston, è stato fino ad oggi utilizzato come cambio dei lunghi, giocando 14.8 minuti di media in cui ha segnato 7 punti e strappato 2.9 rimbalzi. Atlanta, per contro, iniziava la stagione con ben altre premesse, puntando tutto sul consolidamento del lavoro di coach Quin Snyder. La buona annata della stella Trae Young (27.9 punti e 11.2 assist di media a partita) non è per ora bastata a trascinare lontano dalla mediocrità gli Hawks, attualmente fuori persino dal play-in per via del record di 12 vinte e 19 perse. In difesa Atlanta non se la cava molto meglio dei prossimi avversari, perché Dejounte Murray e compagni sono 27° in tutta la NBA. Entrambe le squadre vengono da un mese di dicembre in cui hanno perso 10 delle 13 partite disputate, normale quindi attendersi che da ambo le parti ci sia voglia di chiudere l'anno con una vittoria che darebbe quantomeno morale. L'appuntamento con il capodanno NBA è per le 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.