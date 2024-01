NBA in campo: New York-Minnesota alle 21 su Sky

A inizio stagione in pochi avrebbero pronosticati un inizio di 2024 da primi della classe per i Minnesota Timberwolves, eppure la squadra di Chris Finch guarda tutti dall'alto nella Western Conference. Con un record di 24 vittorie e 7 sconfitte i T'Wolves si affacciano al nuovo anno dietro solamente ai Boston Celtics come miglior record di tutta la NBA, cominciando il 2024 al Madison Square Garden di New York contro i Knicks. Anthony Edwards e soci sono reduci dal successo contro i Los Angeles Lakers e in generale hanno vinto 13 delle ultime 16 partite, senza mai subire due sconfitte consecutive da quando è cominciata la stagione. Proveranno a farlo anche a Manhattan, anche se la squadra di Tom Thibodeau certamente ha altre idee: dopo aver subito tre sconfitte in fila, i Knicks vogliono risollevarsi in fretta, con la possibilità (ancora non confermata) di vedere in campo i nuovi arrivi OG Anunoby, Malachi Flynn e Precious Achiuwa ricevuti nello scambio che ha visto RJ Barrett e Immanuel Quickley salutare la Grande Mela in direzione Toronto. Un'occasione unica allora per vedere all'opera la squadra col miglior record a Ovest e una che ha grande voglia di cominciare bene il nuovo anno: appuntamento alle 21 su Sky Sport NBA in diretta con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, anche in streaming su NOW.