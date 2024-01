Nel giorno del suo 39° compleanno LeBron James non ha ricevuto il regalo sperato, perdendo sul campo dei Minnesota Timberwolves nonostante una prodezza che avrebbe potuto pareggiare la partita. Per sua sfortuna, però, proprio mentre saliva per prendersi il tiro la punta della sua scarpa ha toccato la linea del tiro da tre, come confermato anche dal "Last 2-Minute Report" pubblicato dalla NBA sul suo sito. "Il tiro di James è stato inizialmente giudicato come un tiro da due punti dall’arbitro in campo" ha scritto la NBA nel documento con cui vengono valutate tutte le chiamate arbitrali negli ultimi due minuti di ogni partita. "Dopo la revisione da parte dell’arbitro al Replay Center, non è stata trovata chiara ed evidente prova che la decisione di campo fosse sbagliata, e per questo non c’erano le basi per cambiare la chiamata. Quando James alza i talloni per saltare, il replay mostra come il suo piede destro vada avanti toccando la linea dei tre punti con la punta della scarpa. Affinché un tiro valga tre punti, il giocatore non deve toccare la linea fino a dopo che il pallone è stato rilasciato".