L'esordio di OG Anunoby in maglia Knicks si è chiuso con l'ovazione riservatagli dal Madison Square Garden durante l'uscita dal campo dopo aver commesso il suo 6° fallo, al termine di una partita in cui il nuovo acquisto ha messo in mostra tutta l'energia e la versatilità difensiva che a New York andavano cercando. Subito partito in quintetto, l'ex Raptors, allenatosi per la prima volta con i nuovi compagni nella giornata di domenica, è sembrato a tratti spaesato, ma ha comunque chiuso la sua gara con 17 punti, 6 rimbalzi e 2 palle rubate, tirando 7/12 dal campo. "Durante tutta la partita i miei nuovi compagni hanno continuato a darmi indicazioni: muoviti qui, fai questo" ha dichiarato Anunoby nel dopo partita, "mi hanno aiutato davvero tantissimo e li ringrazio per questo". Anche Precious Achiuwa, che insieme a Malachi Flynn ha accompagnato Anunoby nel viaggio dal Canada fino a New York, ha trovato spazio giocando 8 minuti in uscita dalla panchina come cambio di Isaiah Hartenstein e strappando 3 rimbalzi.