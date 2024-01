Era tornato in campo dopo un lungo recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore, ma la battaglia più dura il campione spagnolo la stava (e la sta ancora) combattendo contro la depressione: "La sera del 30 luglio è stata una delle più dure della mia vita. La mia mente è sprofondata nell'oscurità", ha ammesso Rubio, che nel lasciare per sempre la NBA non esclude però un ritorno in campo nella sua Spagna

Non ha più giocato una partita NBA da gara-4 del primo turno di playoff contro New York dello scorso anno: e ora Ricky Rubio - rientrato a metà gennaio 2023 dopo un lungo recupero dalla rottura del crociato - ha annunciato che quella resterà anche la sua ultima gare nella lega, comunicando la decisione di lasciare la NBA per affrontare i suoi problemi di salute mentale, già emersi in passato e apertamente discussi con la sua franchigia di appartenenza, i Cleveland Cavs. "Un giorno, quando il momento sarà giusto, mi piacerebbe condividere la mia esperienza così da poter essere d'aiuto ad altri", ha scritto Rubio in un messaggio affidato ai suoi canali social. "Ma al momento sto ancora lavorando sulla mia salute mentale, anche se ora posso dire che va molto meglio". Il messaggio del giocatore spagnolo, infatti, si apre con una confessione: "La sera del 30 luglio è stata una delle più dure della mia vita. La mia mente è sprofondata nell'oscurità. Sapevo che stavo andando in quella direzione, ma non avrei mai pensato di non avere il controllo della situazione. Il giorno dopo ho deciso di interrompere la mia carriera da professionista". E quello stop oggi è diventato definitivo, almeno per quanto riguarda la NBA - anche se non è da escludere la possibilità di rivedere Rubio in campo su un parquet spagnolo in futuro, una volta risolti i suoi problemi personali. "Volevo mandarvi questo messaggio perché oggi si chiude la mia carriera in NBA", ha scritto il giocatore.