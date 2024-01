Non che Allen Iverson, quando era uno dei giocatori più dominanti di tutta la NBA, badasse granché a chi aveva a fianco, perché la sua presenza sul parquet bastava e avanzava a rendere competitive le squadre in cui ha militato. Anzi, volendo vedere, durante la sua lunga carriera all'ex Philadelphia e Denver è capitato spesso di dover affrontare gli avversari senza una spalla del suo livello. A ormai oltre dieci anni dal ritiro, però, Iverson, intervistato da Rachel Nichols per il suo programma su "Showtime", ha provato a immaginare quale, tra i giocatori di oggi, sarebbe il suo compagno di reparto ideale. "Vorrei giocare con Luka [Doncic] perché è un playmaker di stazza e io potrei giocare da guardia, lui potrebbe marcare la guardia avversaria e io marcherei il playmaker. Credo che saremmo un'accoppiata letale". La risposta di "The Answer" arriva senza mostrare dubbi e, curiosamente, verte su un aspetto del gioco, quello difensivo, che ai tempi non ha mai rappresentato una priorità per Iverson. Non solo, la scelta di Doncic risulta quantomeno bizzarra, non tanto per l'ovvia caratura della stella dei Mavericks, quanto perché è difficile ipotizzare la coabitazione tra due giocatori con la palese tendenza ad avere il possesso della palla. Al suo picco di carriera, nella stagione 2000-01, quella del premio di MVP e delle Finals perse contro i Lakers di Shaq e Kobe, Iverson aveva infatti uno usage rating del 34.9%. Oggi Doncic, leader indiscusso di Dallas, viaggia con un dato del 35.7%. Un eventuale backcourt formato dall'ex Sixers e dallo sloveno, quindi, dovrebbe prima di tutto affrontare un complicato problema di suddivisione dei compiti in attacco. In fondo, però, si tratta solo di fantabasket e fantasticare non costa nulla, anche perché al di là degli aspetti tattici, quanto a spettacolo da mettere in campo la coppia Iverson-Doncic sarebbe davvero da sogno.