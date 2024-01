Per Giannis Antetokounmpo l'amarezza per la sconfitta 112-108 subita sul campo di Houston e frutto di un primo tempo troppo pigro da parte dei Bucks è stata in parte mitigata dalle soddisfazioni personali. Con i 48 punti e 17 rimbalzi mandati a referto contro i Rockets, infatti, il greco ha eguagliato il record di partite con più di 45 punti nella storia dei Bucks, ora detenuto in coabitazione con Kareem Abdul-Jabbar ma evidentemente destinato a finire nelle sole mani di Giannis. Come se non bastasse, la prestazione della notte ha coronato una striscia di doppie doppie per punti e rimbalzi che dura da 7 partite, nonché un arco di 10 gare in cui Antetokounmpo ha tenuto medie da libri di storia del gioco. Prima di lui, infatti, solo altri due giocatori erano stati in grado di inanellare 10 partite tenendo una media di più di 32 punti, più di 13 rimbalzi, più di 7 assist tirando con il 55% dal campo: Nikola Jokic nel 2022 e Wilt Chamberlain, due volte, una nel 1966 e una nel 1967.