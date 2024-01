A dar retta alle voci di corridoio ed ai rumors fatti circolare dai ben informati, oggi come oggi Darvin Ham non avrebbe già più dovuto essere l'allenatore dei Los Angeles Lakers. A salvare la panchina di Ham, però, non sarebbe stata tanto la vittoria, per molti versi rocambolesca, nel derby con i Clippers di domenica, quanto il rapporto di fiducia con una figura chiave, anzi con la figura chiave della franchigia gialloviola. Stando a quanto riportato da Sam Amick di "The Athletic" infatti, il coach dei Lakers non avrebbe davvero rischiato il posto nemmeno in caso di sconfitta contro Kawhi Leonard e compagni. Di certo l'andamento della squadra dopo la vittoria della NBA Cup a metà dicembre (4-10) ha generato un malumore diffuso tra il front office e nello spogliatoio, ma la posizione di Ham non sarebbe mai stata messa realmente in discussione per un motivo molto semplice. Jeanie Buss, proprietaria della franchigia a cui spetterebbe l'ultima parola sull'eventuale licenziamento, sarebbe infatti l'alleata più fedele del coach, a cui avrebbe ribadito la fiducia subito dopo la sconfitta con Miami del 3 gennaio che aveva scatenato la bagarre mediatica attorno ad Ham.