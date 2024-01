A inizio del 4° quarto della sfida vinta dai Cavs sugli Spurs c'è spazio per una inconsueta escursione musicale. Anche se in campo ci sono Cleveland e San Antonio, Flavio Tranquillo ci porta a Philadelphia per raccontare la storia di una vecchia hit del "Philly Soul" e si lancia in una breve performance canora sulle note della "Love Train" portata al successo da The O'Jays. Tutto merito (o colpa) di un lontano parente di Caris LeVert...