Non che per Cam Thomas segnare canestri sia mai stato un problema, perché la guardia ora ai Nets l'ha fatto più o meno da quando, ancora bambino, ha preso in mano una palla a spicchi e fino all'esperienza con la maglia di Louisiana State. Il salto fatto da Thomas in questa stagione, dove è passato da 10.6 a 20.3 punti di media, è però di quelli importanti, anche perché la guardia è al momento il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo Mikal Bridges. Numeri importanti quelli mandati a referto dall'ex LSU, e sorprendenti per un giocatore scelto alla posizione numero 27 del Draft 2021. Un'onta, quella di non essere stato selezionato nelle prime posizioni, che Thomas non ha dimenticato e che ribadisce ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro Cleveland nel Paris Game 2024. "Se mi sono sentito snobbato al Draft? Sicuramente, se si guarda il mio curriculum e lo si confronta con quello di altri giocatori scelti al mio stesso Draft io ero considerato uno dei primi cinque migliori prospetti di tutta l’America, per l’impatto che avevo sulla squadra e per i miei numeri nell’annata da freshman. Per cui si, mi sono sentito snobbato, ma c’è anche molto altro ed è una cosa che non posso controllare". La delusione accumulata in uscita dal college, però, si è via via trasformata in spunto motivazionale. "Ora, però, è come un cerchio che si chiude e io sto continuando a giocare al massimo livello e non voglio fermarmi per dimostrare che le squadre che non mi hanno scelto hanno commesso un errore" ha ribadito Thomas, "voglio continuare a usare questo come motivazione e fargli vedere che hanno sbagliato a non scegliermi al Draft". C'è quindi da scommettere che la guardia dei Nets farà di tutto per ribadire il concetto anche questa sera, quando sarà in azione contro i Cavs e sarà possibile osservarlo attaccare il ferro live dalle 20.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.