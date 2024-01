NBA

Come ogni anno la NBA a gennaio sbarca in Europa per la partita di Parigi: l’NBA Paris Game 2024 vedrà affrontarsi Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets giovedì 11 gennaio alle 20.00 in diretta su Sky Sport NBA, ma già da diversi giorni le due squadre sono impegnate nella capitale francese per diversi eventi. Dagli arrivi in albergo ai clinic in campo fino alle classiche foto davanti alla Tour Eiffel e persino una pizzerie in stile Brooklyn, ecco le foto più significative dell’avvicinamento alla partita