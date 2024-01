Nella vittoria di San Antonio a Detroit è arrivata la prima tripla doppia in carriera per Victor Wembanyama. La prima scelta assoluta all'ultimo Draft ha messo a referto 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, in soli 21 minuti di gioco e senza perdere nemmeno un pallone. Vediamo chi sono i 10 giocatori più giovani nella storia NBA ad aver realizzato una tripla doppia

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI WEMBANYAMA