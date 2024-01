Riscatto Golden State, Utah vola con Fontecchio

Golden State vince in trasferta a Chicago e prova a uscire dalla crisi. Contro Toronto i Jazz ottengono la 10° vittoria nelle ultime 12 partite, Miami batte Orlando in un derby della Florida tiratissimo. Vittorie nette per Denver, Minnesota, Indiana e San Antonio. Philadelphia torna al successo contro Sacramento e i Clippers non sembrano più volersi fermare. Tutti i risultati e gli highlights della notte

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI