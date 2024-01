Utah batte i Lakers, Bucks ok con Golden State

La tripla doppia di Anthony Davis e i 39 punti di D'Angelo Russell non fermano la corsa dei Jazz, che conquistano il quinto successo consecutivo grazie a un'ottima prova di squadra. Milwaukee fatica fino all'ultimo quarto ma supera Golden State priva di Steph Curry, Shai Gilgeous-Alexander segna 37 punti e trascina OKC al 1° posto a Ovest in coabitazione con Minnesota. Vittorie anche per Boston (19 su 19 in casa), New York, Chicago, New Orleans e Washington: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte