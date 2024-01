Il primo buzzer beater di Damian Lillard in maglia Bucks non sarebbe potuto arrivare in maniera migliore. Sotto di due lunghezze a pochi secondi dalla fine del supplementare contro Sacramento, il numero 0 si è fatto tutto il campo arrestandosi a quasi 10 metri dal canestro per alzarsi e segnare sulla sirena la tripla della vittoria. Il numero 0 ha quindi mostrato la sua iconica esultanza "Dame Time", battendosi la mano sul polso prima di essere sommerso dai suoi compagni di squadra