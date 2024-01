HIGHLIGHTS NBA

Lillard segna da 10 metri sulla sirena e regala a Milwaukee la vittoria al supplementare contro Sacramento in una sfida in cui sia Antetokounmpo che Sabonis chiudono in tripla doppia. Minnesota vince il big match contro i Clippers grazie ai 33 punti di Anthony Edwards, Phoenix passa a Portland grazie ai suoi Big Three. Tutto facile per le finaliste dello scorso anno: Denver supera Indiana con Jokic vicino alla tripla doppia, Adebayo guida Miami al successo su Charlotte