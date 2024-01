A 9:27 dalla fine del quarto periodo, Mike Brown è entrato in campo e ha iniziato a inveire nei confronti dell’arbitro Intae Hwang, venendo immediatamente espulso e costringendo i suoi stessi giocatori a contenerlo per evitare guai peggiori. Dopo la partita l’allenatore di Sacramento in conferenza stampa ha tirato fuori un computer portatile per mostrare nel dettaglio le chiamate che lo hanno fatto arrabbiare, con una scena vista raramente in NBA

Siamo abituati a vedere gli allenatori lamentarsi, inveire e perfino perdere le staffe a bordocampo, fino a perdere completamente la testa e invadere il parquet per lamentarsi. L'ultimo della lista è stato Mike Brown, che questa notte nella sfida tra i suoi Sacramento Kings e i Milwaukee Bucks è stato espulso a 9:27 dalla fine, entrando in campo e inveendo nei confronti dell'arbitro Intae Hwang, venendo immediatamente espulso e costringendo i suoi stessi giocatori a contenerlo per evitare guai peggiori. Quello che si è visto dopo il match però non ha precedenti: dopo la partita l’allenatore di Sacramento in conferenza stampa ha tirato fuori un computer portatile per mostrare nel dettaglio numerose chiamate che lo hanno fatto arrabbiare, spiegando per fino e per segno i motivi per cui secondo lui c'è stata disparità di giudizio in situazioni di gioco molto simili: "Gli arbitri sono umani e commettono errori, quello che io vorrei vedere è continuità di giudizio e comunicazione tra di loro" ha concluso Brown, fornendo in maniera dettagliata e precisa la sua spiegazione dei fischi.