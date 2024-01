I precedenti sono diversi e portano i nomi di Domantas Sabonis, Bam Adebayo, Kristaps Porzingis e Karl-Anthony Towns, lunghi che hanno partecipato e vinto lo Skills Challenge dell'All-Star Weekend, ma quello che potrebbe succedere il prossimo febbraio è per molti versi qualcosa di mai visto prima. Secondo quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", infatti, a cimentarsi nella gara d'abilità, ormai appuntamento tradizionale che accompagna la gara delle stelle, potrebbe esserci anche Victor Wembanyama. Il rookie degli Spurs, protagonista di una stagione d'esordio in NBA da 19.4 punti e 10.2 rimbalzi di media, sembra pronto a mettere in mostra i fondamentali dall'alto dei suoi 2 metri e 24 centimetri di statura, ben al di sopra delle misure dei vari Sabonis, Adebayo e compagnia. Fondamentali già mostrati durante le partite giocate con la maglia di San Antonio, e che sul parquet approntato al Lucas Oil Stadium verranno messi a confronto con avversari dalla taglia fisica decisamente più ordinaria. Di certo c'è che Wembanyama sarà in campo nel Rising Star Challenge di venerdì, ma il francese potrebbe puntare a stupire tutti, ancora una volta, la sera successiva.