La notizia era nell'aria già da qualche ora, adesso però è realtà. Gli Indiana Pacers hanno trovato l'accordo con i Toronto Raptors per prendere Pascal Siakam , che andrà così a creare una coppia di alto livello al fianco di Tyrese Haliburton per una delle squadre più divertenti e sorprendenti di questa stagione finora. Per prenderlo i Pacers hanno dovuto cedere Bruce Brown, Jordan Nwora e tre prime scelte al Draft (due dei Pacers nel 2024 e 2026, e la peggiore tra Utah, Houston, Clippers e OKC nel 2024) oltre a Kira Lewis Jr., inserito dai New Orleans Pelicans in cambio di una compensazione economica per far tornare i conti della trade, cedendo anche una seconda scelta ai Pacers.

Siakam entusiasta all'idea di giocare con Haliburton, ma vorrà il massimo salariale

A riportare i dettagli dello scambio sono stati Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic, mentre Marc J. Spears di The Andscape ha riportato le prime parole dell'agente del camerunense Todd Ramasar: "Sono eccitato che Pascal riceva un'opportunità di primo livello con i Pacers, al fianco di Haliburton e Turner sotto la guida di un grande allenatore come Rick Carlisle. Il futuro è radioso per loro". Il futuro è un dettaglio chiave: Siakam sarà free agent al termine della stagione e ha già fissato il suo prezzo molto in alto, cercando un contratto al massimo salariale alla soglia dei 30 anni (li compirà il prossimo 2 aprile). Indiana quindi lo ha preso ben consapevole di dover proporre il miglior accordo possibile tra sei mesi, quando il due volte All-Star sarà in ogni caso uno dei giocatori più cercati sul mercato (su di lui sembrano molto forti i Detroit Pistons). Metterlo al fianco di uno come Haliburton però sicuramente gli permetterà di farsi un'idea di quanto possa essere più semplice la sua vita in campo con uno dei migliori passatori della lega a servirlo.