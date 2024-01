In una carriera che, tra stagione regolare e playoff, lo ha visto scendere in campo 1.741 volte, in 149 di queste gare LeBron James ha affrontato giocatori che oggi fronteggia da avversario come allenatori (in un caso, Darvin Ham, dopo aver giocatro contro di lui, oggi gioca per lui). Un altro dato incredibile di una carriera lunghissima e leggendaria, che ovviamente porta con sé un record vincente: nelle 149 partite contro gli attuali allenatori NBA, il record di LeBron è di 79 vinte e 70 perse