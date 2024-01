Non c'è squadra che non avrebbe bisogno almeno di un ritocco, di un innesto o di una modifica al roster per poter migliorare subito e provare a raggiungere l'obiettivo prefissato. Già, ma cosa succede se quell'obiettivo è il Larry O'Brien Trophy? In quel caso la mossa da muovere sullo scacchiere degli scambi puo' risultare davvero decisiva. "ESPN" ha messo in fila le pretendenti al titolo provando a immaginare per ognuno quale sarebbe la lacuna dal colmare per alzare ulteriormente il livello