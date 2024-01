I Suns si sono presentati sul campo di New Orleans con l'intenzione di continuare a scalare posizioni nella classifica della Western Conference e a guidarli è stato Devin Booker. Per la guardia di Phoenix 52 punti, massimo in stagione, tirando 18/30 dal campo. E 25 dei 52 punti di Booker sono arrivati nel solo 1° quarto, in cui gli ospiti hanno preso possesso della partita senza più lasciare scampo ai Pelicans

