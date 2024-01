I Nuggets vincono una sfida tiratissima, infliggendo ai Celtics la prima sconfitta della stagione tra le mura del TD Garden. I Lakers crollano nel secondo tempo e perdono nettamente in casa contro i Nets. Dejounte Murray rovina la festa per il ritiro della maglia di Udonis Haslem a Miami, LaMelo Ball regala la vittoria a Charlotte su San Antonio e Devin Booker domina a New Orleans nel colpo in trasferta dei Suns. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA