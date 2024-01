Non è dato sapere se Joel Embiid volesse imitare quanto fatto giusto ieri notte da Anthony Edwards contro Memphis, fatto sta che a metà del 2° quarto della sfida poi vinta contro Orlando la stella dei Sixers ha eluso Goga Bitadze con una finta per poi appoggiare al tabellone l'auto-assist e concludere con la schiacciata. Un movimento che in teoria non dovrebbe essere possibile per un essere umano di 213 centimentri per 130 kilogrammi...

ANTHONY EDWARDS FA TUTTO DA SOLO: ASSIST E SCHIACCIATA