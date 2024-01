Jokic, vittoria a Boston nel nome di Milojevic

Dejan Milojevic ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Nikola Jokic, quando ancora entrambi - rispettivamente - allenavano e giocavano in Serbia. Da allora i due erano legati da una grande amicizia, e la morte improvvisa dell'assistente allenatore degli Warriors ha scosso profondamente la stella dei Nuggets, come confermato da coah Michael Malone. "Non potrei esser più orgoglioso di Nikola - ha detto a fine partita l'allenaore di Denver -, ha giocato in un modo incredibile, e non è facile quando hai il cuore pesante perché hai perso qualcuno che amavi e che era un mentore per te". "Giocando così (34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist per Jokic nella vittoria a Boston) - ha proseguito Malone - ha onorato la sua memoria e il suo lascito, ma Nikola è chiaramente una persona speciale. E' anche per questo che è il miglior giocatore al mondo". Malone prima della partita aveva raccontato come Steve Kerr gli avesse detto di riferire a Jokic quanto Milojevic gli volesse bene e fosse orgogliosi di tutto quello che aveva realizzato.