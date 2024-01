La notizia dell'addio al basket giocato risale alla scorsa estate, ma solo nella notte, durante l'intervallo della gara interna contro gli Atlanta Hawks, i Miami Heat hanno ritirato ufficialmente la maglia numero 40 indossata per 20 stagioni da Udonis Haslem. Grandi emozioni al Kaseya Center, per una serata speciale rovinata solo in parte dal risultato della partita

Il momento era di quelli in cui è quasi impossibile nascondere le proprie emozioni, ma anche durante la cerimonia del ritiro della sua maglia Udonis Haslem è riuscito a rimanere fedele a se stesso. "Provo solo gratitudine in questo momento" ha dichiarato il veterano, 20 stagioni e 3 titoli NBA con gli Heat, affiancato sul palco dall'ex compagno e amico Dwyane Wade, per poi aggiungere però subito che "mi aspetto una vittoria in questa serata speciale". La cerimonia, infatti, è avvenuta durante l'intervallo lungo della sfida casalinga con gli Atlanta Hawks. Sfida poi vinta dagli ospiti con la tripla finale di Dejounte Murray, pezzo pregiato del mercato peraltro inseguito anche da Pat Riley e soci, che ha in parte rovinato la festa ad Haslem e agli Heat. A prescindere dal risultato della partita, però, ciò che conta è che ora il lungo arrivato a South Beach nell'estate del 2003 senza nemmeno essere stato scelto al Draft è entrato ufficialmente nella storia della franchigia.