Dopo lo stop dovuto alla scomparsa dell'assistente Dejan Milojevic, Golden State torna in campo e batte Atlanta 134-112. Nella vittoria c'è anche la prestazione storica di Jonathan Kuminga, che entrando dalla panchina segna 25 punti tirando 11/11 dal campo. L'ala congolese diventa quindi il giocatore più giovane nella storia della NBA a segnare almeno 25 punti senza sbagliare un tiro e raggiunge una leggenda di casa Warriors come Chris Mullin per il record di tiri segnati senza errori nella storia della franchigia