L'ultima sconfitta in ordine di tempo era arrivata nella notte per mano dei Timberwolves, ennesimo passo falso di una stagione in cui gli Wizards non hanno il peggior record della lega (7-36) solo perché Detroit sta disputando una regular season disastrosa a livelli storici. Quella subita per 118-107 tra le mura amiche della Capital One Arena è stata anche l'ultima con Wes Unseld Jr. in panchina. L'allenatore, arrivato a Washington nel luglio 2021, è infatti stato sollevato dall'incarico in data odierna con un comunicato ufficiale a firma del Presidente della franchigia Michael Winger. Unseld Jr. rimarrà comunque a Washington con un ruolo consulenziale all'interno del front office, mentre a guidare Jordan Poole e compagni fino al termine della stagione sarà un coach ad interim che dovrebbe essere nominato nelle prossime ore. Al termine della stagione gli Wizards avvieranno le ricerche tra i possibili candidati a ricoprire il ruolo di head coach a partire dall'annata 2024-25.