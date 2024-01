LeBron e Giannis capitani: tutti i voti per l'ASG

LeBron James e Giannis Antetokounmpo sono stati i due giocatori più votati dai tifosi, gli unici a superare quota 5 milioni di preferenze da parte dei fan di tutto il mondo. Per decidere i 10 titolari del prossimo All-Star Game di Indianapolis (diretta su Sky e su NOW nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 a partire dalle 2) i voti dei tifosi contavano solo per il 50%, con la restante metà divisa equamente tra i voti dei giocatori e di 100 giornalisti. Ecco i risultati finali delle votazioni