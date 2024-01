NBA

QUELLA GIACCA SULLE SPALLE DI NATALIA | La giacca color arancione bruciato è uno dei grandi simboli della Hall of Fame e il momento in cui finisci sulle spalle dei neo-eletti uno dei più attesi e fotografati. Per questo è stato toccante (e anche difficile da digerire) vedere la figlia di Kobe e Vanessa e sorella di Gigi (anche lei scomparsa nell’incidente in elicottero del 26 gennaio) indossare la giacca e posare insieme alla mamma. Che poi ha voluto immortalarsi anche di fronte a una foto di Kobe, le labbra quasi a toccarsi