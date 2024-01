Battaglia ad alta quota per l'appuntamento dell'NBA Saturdays, e non solo perché si gioca a "Mile-High City". Si affrontano i Nuggets campioni in carica e i Sixers, tra le concorrenti più accreditate nella corsa al titolo. E la sfida nella sfida è ovviamente quella tra gli MVP Nikola Jokic e Joel Embiid, stelle e pietre angolari delle due squadre. Diretta dalle 23.30 su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

