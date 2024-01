Lo staff medico di Philadelphia ha deciso di fermare Joel Embiid dopo aver valutato le condizioni del suo ginocchio sinistro durante il riscaldamento, facendo saltare per il 4° anno consecutivo la sfida tra MVP con Nikola Jokic a Denver. Una decisione accolta con delusione e scetticismo dai tifosi tanto sugli spalti (riservandogli fischi e cori "Dov’è Embiid?") che sui social, con tanti pronti a godersi la sfida in televisione. Coach Malone ha commentato in maniera sibillina: “Sono sicuro che la NBA investigherà”