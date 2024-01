Nella battaglia tra ex MVP esce vittorioso Nikola Jokic, con Denver che batte Milwaukee in volata. Minnesota passa a OKC e si riprende la testa della classifica a Ovest, Boston evita la 3° sconfitta casalinga consecutiva con un ottimo finale contro New Orleans. Vittorie pesanti per Cleveland, Dallas e Sacramento. I Lakers cadono a Houston, Miami perde in casa con Phoenix incassando la 7° sconfitta consecutiva. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA