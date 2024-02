Denver si presenta a Oklahoma City senza Nikola Jokic e perde per mano dei Thunder, Miami batte Sacramento e interrompe la striscia di 7 sconfitte consecutive. Danilo Gallinari trascina Detroit, che sfiora il colpo a Cleveland, vittorie in trasferta per New Orleans, Orlando e Phoenix. Il ritorno a Portland di Damian Lillard è amaro perché i Bucks vengono sconfitti in volata dai Blazers. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

