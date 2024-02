E se i Knicks fossero davvero una squadra da titolo? A New York sono reduci da un mese di gennaio chiuso con 14 partite vinte e 2 perse, il miglior record di tutta la NBA. Sognare, quindi, non è affatto vietato. "The Athletic" ha perciò provato a immaginare sei scambi fattibili, anche se non semplici da imbastire, che potrebbero far fare ai ragazzi allenati da Tom Thibodeau un ulteriore salto di qualità con vista sul Larry O'Brien Trophy

